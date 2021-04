SEGA heeft laten weten dat Yakuza spin-off Judgment verkrijgbaar is op PlayStation 5, Xbox Series-consoles en Stadia, maar teased ook een nieuwtje voor op 7 mei.

De game die ook door Yakuza Ryu Ga Gotoku Studio werd ontwikkeld verscheen in 2018 eerst op de PlayStation 4 in Japan, maar verscheen in juni dat jaar erna ook naar het Westen.

De current-gen versie van Judgment brengt verbeterde graphics, 60fps, minder laadtijden en bevat alle DLC. Het actie-avonturenspel volgt de voormalige advocaat die priv├ędetective Takayuki Yagami is geworden, terwijl hij een seriemoordzaak onderzoekt in de fictieve wijk Kamurocho in Tokio. Blijkbaar worden er lichamen gevonden en missen de slachtoffers hun ogen.

Naast de release van de game op current-gen en Stadia is er ook een countdown op de website aan het aftellen. Deze loopt op 7 mei en die dag wordt ‘Judgment Day’ genoemd. Zou het zo maar kunnen dat SEGA met een opvolger komt?! Over twee weken zullen we het in ieder geval weten!