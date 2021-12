Jouw eigen Nintendo Switch Jaaroverzicht

Nintendo heeft een website gelanceerd, waar er een jaaroverzicht gemaakt wordt van jouw speelmomenten op de Switch.

Hoeveel uur heb jij gegamed?

Ben jij ook benieuwd naar hoeveel uur jij op de Nintendo Switch hebt gezeten? Of wil je weten welke games jij het meest hebt gespeeld? Via deze speciale website kun je daar nu achterkomen. Je moet daarbij wel ingelogd zijn. Ik kwam er zelf bijvoorbeeld achter dat ik heel veel verschillende games speel. Als schrijver voor GamingNation is dat ook wel logisch. Ik wil het namelijk niet alleen maar over Mario hebben, maar ook over allerlei toffe indie games.

Welke games heb jij het meest gespeeld dit jaar? Laat het even weten in een reactie!