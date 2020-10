John Wick Hex verschijnt op Steam, Switch, and Xbox One

Ben jij een fan van John Wick? Zo ja, dan mag je je binnenkort verheugen op John Wick Hex. De game zal vanaf 4 december verkrijgbaar zijn op Steam en voor de Nintendo Switch en Xbox One.

John Wick Hex is een strategische actiegame, ontwikkeld door de maker van het abstracte Thomas Was Alone. Het betreft een nieuw geschreven verhaal binnen het John Wick universum. Gedurende de verhalende campagne zal de speler in staat zijn om nieuwe wapens en locaties vrij te spelen. Vooral de wapens hebben een grote invloed op het tactische element van de game.

Heb je geen van de eerder genoemde platformen in huis, maar ben je wel fan John Wick? Geen nood: de game is momenteel ook verkrijgbaar voor zowel Mac en pc via Epic Games Store en is speelbaar op de PS4.