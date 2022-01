Ik voel me ineens heel oud als ik het over jeugdsentiment heb, maar bij het zien van de beelden van Bassie & Adriaan: Een goude vangst is dat geheel terecht.

De twee clowns keren terug op het kleine scherm in de vorm van een game, waarin diverse spelletjes worden gespeeld, maar ook boeven worden gevangen. Uiteraard hebben Bas en Adriaan van Toorn de stemmen van de clowns ingesproken!

Bassie & Adriaan: Een gouden vangst is verkrijgbaar via de Google Play Store en App Store.