Jett: The Far Shore is een ruimtegame waarbij je een nieuwe planeet moet ontdekken. Dit doe je om een nieuw thuis te vinden voor je stervende maatschappij. Hoe dan ook, er is een nieuwe trailer van te vinden.

Veel van de gameplay komt naar voren. Zo lijk je in een ruimteschip veel te ontdekken en analyseren. Overleven zal wellicht ook een belangrijk element te worden. Het spel verschijnt op 5 oktober voor de PS4, PS5 en Epic Game Store.