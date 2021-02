Jamie Lee Curtis speelt rol in Borderlands-film

Een derde acteur heeft zich gevoegd bij de cast van de aankomende Borderlands-film. Het gaat om Jamie Lee Curtis, die Dr. Tannis gaat spelen.

Onder andere de Hollywood Reporter bracht dit nieuws naar buiten. Tannis is een wetenschapper die de sleutel in handen heeft van de befaamde vault. Dit zijn de lootrijke ruimte waar de personages in de Borderlands-games naar op zoek zijn. Curtis was recentelijk te zien in de misdaadfilm Knives Out en de soft reboot van de Halloween-franchise. Eerder voegde Cate Blanchett en Kevin Hart zich toe aan de cast van de Borderlands-film. Zij zullen respectievelijk Lilith en Roland gaan spelen.

Eli Roth (Hostel, The House with the Clock in its Walls) zal het regisseren op zich gaan nemen. Het script wordt geschreven door Craig Mazin (Chernobyl en de The Last of US TV-serie).