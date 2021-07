Jade Raymond werkt mogelijk aan online service game voor PlayStation 5

Sony wist eerder dit jaar Jade Raymond te strikken voor een gloednieuwe studio in Montreal. Als we het gespeculeer mogen geloven, brengt de dame achter games als Assassin’s Creed en Splinter Cell een online service game naar de PlayStation 5.

De Italiaanse website Multiplayer.IT heeft blijkbaar enkele recruitergegevens ontdekt die suggereren dat Jade Raymond en haar team zullen werken aan een online game voor de PlayStation 5 als eerste poging voor Sony (denk aan Destiny, Apex Legends en andere soortgelijke games).

Volgens Linkedin is Haven bezig geweest met het aannemen van personeel en heeft het blijkbaar een selectie van veteranen uit het ontwikkelingscluster van Montreal binnengehaald. Bekende namen zijn onder meer voormalig Assassin’s Creed-serie producer Sebastien Pule, Assassin’s Creed-hoofdschrijver Corey May, Watch Dogs’ art director Mathieu Leduc en Shadow of the Tomb Raider’s gameplay-regisseur Daniel Drapeau.

Jade Raymond werkte in het verleden bij Ubisoft, EA en Google Stadia, maar wist bij de laatste twee niet echt te slagen. Dit kwam overigens doordat beide partijen op een gegeven moment besloten de projecten waar zij mee bezig was te annuleren.

Hoe het team bij Haven de focus op games-as-a-service gaat leggen, blijft vooralsnog onduidelijk, maar het team begint wel al serieuze vorm te krijgen.

“We willen onze passie in een project stoppen. We willen iets wonderlijks maken voor mensen om te ervaren. Omdat we geloven in de kracht van games om vreugde te brengen in het leven van mensen. En Sony ook”, schreef Raymond in een blogpost toen ze haar verhuizing naar Haven aankondigde. “Hun toewijding aan uitmuntendheid is ongeëvenaard. Daarom kon ik niet gelukkiger zijn met hun steun en steun.”

“Hoewel we vandaag niet veel details hebben om aan te kondigen, wil ik dat de PlayStation-community weet dat Haven Studios al hard aan het werk is aan een onaangekondigd IP-adres. We kunnen niet wachten om je meer te laten zien!”