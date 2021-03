Industrie veteraan Jade Raymond heeft de laatste jaren het geluk niet aan haar zijde in de game-industrie. Desondanks gaat ze niet bij de pakken neer zitten, maar is zelfs bezig met een nieuwe studio dat aan een origineel PlayStation IP mag werken.

De studio heet Haven Entertainment Studios, is gevestigd in Montreal, heeft flinke investeringen van Sony gekregen en bevat veel ontwikkelaars waar Raymond mee heeft samengewerkt. In een reactie meldt Jade Raymond:

“We willen werelden creëren waar spelers kunnen ontsnappen, plezier hebben, zich kunnen uiten en een community kunnen vinden. We willen onze passie in een project storten. We willen iets wonderbaarlijks maken dat mensen kunnen ervaren. Omdat we geloven in de kracht van games om mensen vreugde te geven. En Sony ook. Hun toewijding aan uitmuntendheid is ongeëvenaard. Daarom kon ik niet gelukkiger zijn met hun steun en steun.

, aldus Hermen Hulst, hoofd van PlayStation Studios.

“We begrijpen de uitdagingen en beloningen van het opbouwen van creatieve teams vanaf het begin, net als Jade met haar schat aan ervaring bij het begeleiden van veel van de grootste game franchises. We hebben er vertrouwen in en zijn enthousiast over de mooie toekomst van Haven Studios en het eerste project, dat momenteel in ontwikkeling is.”

Raymond kennen we van van haar tijd bij Ubisoft waar ze aan Assassin’s Creed, Watch Dogs en Splinter Cell: Blacklist werkte, maar meer recent van haar (korte) avonturen bij Google en EA. Bij EA heeft ze drie jaar gewerkt en was ze onder andere verantwoordelijk voor het Star Wars-gedeelte van EA. Helaas werd de game waar ze aan werkte bij EA Motive geannuleerd.