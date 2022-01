Jaarlijkse Call of Duty releases mogelijk voorbij

Volgens een nieuw rapportage hebben enkele ontwikkelaars achter Call of Duty geen zin meer om jaarlijks een nieuwe iteratie uit te brengen.

Sinds 2005 verschijnt er al jaarlijks een nieuwe Call of Duty en daarmee hebben we nu dus 16 jaar op een rij een vaste release in oktober/ november (om nog maar te zwijgen over Mobile en Black Ops Declassified (op de PlayStation Vita). Wel werken inmiddels alle acht de studio’s aan nieuwe Call Of Duty-content. Daarvan zijn drie studios ((Infinity Ward, Treyarch en Sledgehammer Games) die voornamelijk¬† de focus leggen op nieuwe games. Toch moeten ook dit soort bedrijven nog steeds pushen om om de drie jaar een nieuwe game te brengen.

Geen jaarlijks nieuwe Call of Duty meer?!

Volgens Bloomberg zijn een aantal “hoog gepositioneerde medewerkers” aan het overwegen of deze tactiek van jaarlijks nieuwe delen uitbrengen nog wel zo handig is. Ze zijn zelfs al op het punt dat ze zich afvragen of ze dit achterwege kunnen laten.

Dit heeft onder andere ook te maken met de release van Call of Duty Vanguard, dat een van de slechtst verkopende delen van het afgelopen decennium was. Daarnaast ondervindt men ook nog steeds behoorlijk wat problemen in Warzone door de integratie van Caldera, dat tegelijkertijd met Vanguard werd toegevoegd.

Bovendien zijn Toys For Bob, Beenox, Demonware, High Moon Studios, Radical Entertainment en Vicarious Visions van hun eigen projecten aan Call of Duty gezet. Hiermee lijkt de deur voor andere IP weer een stukje open te staan. Echter wil dit niet zeggen dat Microsoft een andere visie voor Activision heeft, aangezien die (als het allemaal goed gaat) de nieuwe eigenaar van de uitgever wordt. Want als Phil Spencer toch liever wel elk jaar een nieuwe iteratie ziet dan hebben de ontwikkelaars daar maar naar te luisteren. Wat hopen jullie dat er met de serie gebeurd? Laat het ons weten in de reacties!