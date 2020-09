‘J.K. Rowling niet betrokken bij ontwikkeling Hogwarts Legacy’

Auteur J.K. Rowling is niet direct betrokken bij de ontwikkeling van Hogwarts Legacy, de nieuwe game van Avalanche Studios. Het werk van de Harry Potter-bedenker wordt wel als fundament gebruikt.

Uitgever Warner Bros. maakte het nieuws bekend op een FAQ-pagina die live ging na de PS5-Showcase, waar de game werd aangekondigd. In die aankondigingstrailer werden al flink wat gameplaybeelden van de game getoond. Zo zag je tovenaarsduels, magische wezens, levende schilderijen en gebieden buiten de magische hogeschool. Op de FAQ-pagina werd ook informatie gegeven over Portkey Games, het label waaronder Hogwarts-games gaan verschijnen. Het is de bedoeling dat meerdere games in het Harry Potter-universum gaan verschijnen onder Portkey Games, zowel voor mobiele apparaten als voor consoles en PC.

Of J.K. Rowling in enige vorm royalties ontvangt van Warner Bros., is niet bekendgemaakt. Hogwarts Legacy komt in 2021 uit voor PC, PS4, PS5, Xbox One en Xbox Series X/S.