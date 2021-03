It Takes Two-trailer laat zien waarom je samen móét spelen

Nog maar enkele weken te gaan voordat we zelf met de game aan de slag kunnen, toch krijgen we nog een leuk voorproefje. Check hier snel de ‘Better Together’-trailer.

We krijgen en nog beter inzicht van wat de game ons allemaal gaat bieden: Actie, toffe omgevingen, puzzels en snelle platform-gameplay. Ofwel, alles wat je nodig hebt om samen met je samen met een maatje uren te vermaken! Helemaal mooi is dat maar één iemand de game hoeft te hebben, want Friends Play Free. Als voorwarde wordt wel gegeven dat je op hetzelfde platform speelt en dat je een EA-account hebt. Geen probleem lijkt me zo.

In It Takes Two wordt koppel Cody en May veranderd in een setje poppen door een magische spreuk. Ze komen ast te zitten in een magische wereld waar ze verplicht worden samen te werken door The Book of Love. Dit is een extra uitdaging gezien de twee een moeizame relatie hebben en constat ruziën over van alles. Check hieronder de video en laat ons weten of dit is iets wat jullie willen spelen!

It Takes Two wordt ontwikkelt door Hazelight en uitgebracht door EA. Hazelight heeft op het gebied van coöperatieve games een behoorlijk portfolio, met titels als Brothers; a Tale of Two Sons en A Way Out.