It Takes Two trailer benadrukt nog eens dat partner gratis mee kan spelen

It Takes Two is een co-op game waarbij als je een versie koopt je er een gratis bij krijgt, zodat je hem met je best vriend(in), broer, zus of wie je ook maar wil kunt spelen.

Ontwikkelaar Hazelight deed dat eerder al met A Way Out en herhaalt dit kunstje met It Takes Two. Vandaag heeft de ontwikkelaar de eerste gameplay-trailer van die game vrijgegeven.

In de game komen Cody en May in een opmerkelijke situatie terecht. Ze zijn namelijk door een beetje magie veranderd in de poppen die hun dochter maakt. Dit resulteert in fantasierijke gebeurtenissen, waarin hun relatie op de proef wordt gesteld.

De game verschijnt op 26 maart voor de pc, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Series-consoles.