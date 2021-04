It Takes Two heeft meer dan één miljoen exemplaren verkocht

Josef Fares’ co-op game It Takes Two weet erg goed aan te slaan. In een maand tijd gingen er maar liefst één miljoen examplaren van de game over de (digitale) toonbank.

Als je daarnaast rekening houdt met het feit dat als je een exemplaar koopt er ook één bij zit om aan je vriend(in)/ familie of kennis te geven, is het toch een behoorlijke prestatie. Bovendien bewijst het nogmaals dat de vraag naar goede couch co-op games nog steeds erg hoog blijft.

Wow!!! Just found out #ItTakesTwo has sold over 1 million copies and is still going strong!

Thank you so much for all the love you’ve shown our game, it means the world to us ❤️

— Hazelight Studios (@HazelightGames) April 23, 2021