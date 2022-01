Is Pokémon Legends: Arceus iets voor jou?

Nog geen idee of Pokémon Legends: Arceus iets voor je is? Lees dan even verder.

28 januari is het zover

De eerste volledige 3D Pokémon game sinds tijden. Een game die qua gameplay gebaseerd is op de serie op televisie, zo lijkt het tenminste. In Pokémon Legends: Arceus kun je namelijk gaan en staan waar je wilt. In de games op de handhelds, doorloop je vooral een verhaallijn en krijg je niet echt de vrijheid om af te wijken van de route. Met deze nieuwe Switch game zijn wij Ash die zelf op zoek gaat naar zijn Pokémon en zelf bepaalt waar hij heengaat. Bij wijze van spreken dan, want hier gaat het natuurlijk over een ander personage en een totaal andere wereld.

Ben jij nieuwsgierig naar beelden of kijk jij juist nooit van tevoren naar gameplaybeelden? Pokémon Legends: Arceus verschijnt op 28 januari exclusief op de Nintendo Switch.