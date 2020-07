Is dit een nieuwe feature van de PlayStation 5?

In een inmiddels verwijderde preview van WRC 9 van de website Gamereactor werd een nog onaangekondigde functie van de PlayStation 5 benoemd: Activities.

Hoewel het artikel is verwijderd en we er niet meer naar kunnen refereren, is er nog wel een Tweet van Gamereactor waar de nog mysterieuze functie Activities wordt benoemd:

Gamereactor preview article for WRC 9 mentioned an unannounced #PS5 feature. Article was here but was taken offline: https://t.co/BIKFZEAhnL Archive: https://t.co/zVtjk94ux0 pic.twitter.com/5VdNwyEPpQ — Gematsu (@gematsucom) July 28, 2020

De Tweet suggereert dat de PlayStation 5 een functie zal hebben, waardoor je specifieke onderdelen van een spel direct vanuit het hoofdmenu van de console kan opstarten. Je kan dus een race starten in WRC 9 zonder dat je het spel zelf eerst moet opstarten. Het is dus goed mogelijk dat meer games hier gebruik van zullen maken, zodat je bepaalde onderdelen van een game direct kan opstarten. Sony heeft Activities zelf nog niet officieel aangekondigd, maar Mark Cerny heeft vorig jaar, in een interview met Wired, een soortgelijke functie beschreven:

Even though it will be fairly fast to boot games, we don’t want the player to have to boot the game, see what’s up, boot the game, see what’s up. Multiplayer game servers will provide the console with the set of joinable activities in real time. Single-player games will provide information like what missions you could do and what rewards you might receive for completing them-and all of those choices will be visible in the UI. As a player you just jump right into whatever you like.

Hoewel Sony het genoemde Activities nog niet heeft bevestigd, lijkt het er sterk op dat de PlayStation 5 een soortgelijke functie zal krijgen. Wat vinden jullie hiervan?