Iron Man VR krijgt New Game+

Iron Man VR heeft een update gekregen die een New Game+ modus naar de game brengt. Daarnaast heeft de game een nog hoger moeilijkheidsgraad gekregen.

De update is al vrijgegeven en brengt New Game+ naar de game. Deze mogelijkheid is uiteraard alleen toegankelijk voor degene die de game al een keer hebben uitgespeeld. In de New Game+ zul je alle Research Points en ontgrendelde onderdelen van de Impulse Armour die je in de eerste run hebt ontgrendeld meenemen naar een nieuwe run.

Daarnaast brengt de update de Ultimate-moeilijkheidsgraad, die nog uitdageder is dan de Invincible-modus. Ook zijn er nieuwe wapens beschikbaar, waaronder de Continuous Beam Repulsor en een EM Charge Cannon. Met de Micro Swarm kunnen grote groepen vijanden tegengehouden worden, terwijl de Gravity Bomb vijanden naar een specifieke locatie toetrekt.

Iron Man VR is sinds 3 juli verkrijgbaar voor de PlayStation VR. Check vooral onze review om te lezen waarom je deze game een kans moet geven.