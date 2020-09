Ion Fury krijgt nieuwe uitbreiding

Retroshooter Ion Fury krijgt komend jaar een uitbreiding. Dat maakte ontwikkelaar en uitgever 3D Realms bekend met een teaser.

Met Ion Fury gaven 3D Realms en Voidpoint spelers vorig jaar een fijne throwback naar de gloriedagen van de retro FPS. De game is gebouwd met de engine van onder andere Duke Nukem 3D en na de release was de game meteen een hit op PC. Sindsdien is Ion Fury verschenen op Nintendo Switch, PS4 en Xbox One, dus een uitbreiding kon bijna niet uitblijven.

De uitbreiding heeft nog geen naam en precieze releasedatum, maar bovenstaande teaser laat zien dat we onze borst nat mogen maken. Zoals we gewend zijn van 3D Realms brengt Ion Fury razendsnelle actie en heel veel bloed en explosies. Wat de uitbreiding precies aan extra verhaal brengt is ook nog niet bekend, maar wapens als de rocket launcher en de minigun zijn sowieso van de partij.

Wat de uitbreiding ook gaat brengen, het is bijna zeker dat 3D Realms en Voidpoint het bloed van FPS-fans gaat laten koken. Het ontwikkelaarsteam leverde met Ion Fury al een sterk staaltje retro-kwaliteit en als zij die lijn voortzetten, voorziet ondergetekende alleen maar meer bloed en plezier. FPS-fans die liever in het hier en nu chaos veroorzaken kunnen overigens ook hun hart ophalen van de standalone DLC van Doom Eternal ligt ook bijna in de schappen.