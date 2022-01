IO Interactive pakt groots uit met Hitman 3 – year 2

IO Interactive brengt nieuws over het tweede jaar van Hitman 3. Daarin wordt besproken over verschillende toevoegingen, zoals nieuwe modes, technische verbeteringen en dat de Hitman-trilogie naar Xbox Game Pass komt.



Op 20 januari is Hitman 3 één jaar oud. Ondanks dat dit deel het einde is van het World of Assassination verhaal wil dat niet zeggen dat IO Interactive klaar is met de titel. De Deense studio heeft heel wat plannen voor het tweede jaar van Hitman 3.

Om deze gelegenheid te vieren heeft IO Interactive een video gemaakt waarin zij gamers lieten weten wat zij kunnen verwachten in het komende jaar. IO Interactive voegt een aantal modi toe, waaronder Elusive Target Arcade. Hier krijgt Agent 47 de taak om meerdere targets aan te pakken. Als spelers falen moeten zij wachten tot de volgende dag om de elusive targets opnieuw te proberen.

PC spelers kunnen binnenkort genieten van de hele Hitman-trilogie in VR. De ontwikkelaars hebben met enthousiasme gesproken over de mogelijkheid die VR op PC met zich meeneemt. Denk hierbij aan het gebruiken van twee handen, combat en jouw lichaam gebruiken om de omgeving te verkennen.

IO Interactive had het ook over technische verbeteringen. Hier kwam ray-tracing met name naar voren. Hiermee willen zij Hitman 3, op grafisch gebied, naar een ander niveau brengen.

Op 20 januari krijgen spelers de mogelijkheid om de hele Hitman-trilogie aan te schaffen. Zo hebben zij alle games in één pakket. De Hitman-trilogie zal ook beschikbaar zijn op Steam én op Xbox Game Pass.

De laatste modus die IO Interactive heeft aangekondigd heet “Freelancer mode”. Hier kunnen spelers door de basis/woning van Agent 47 lopen en zelf missies kiezen, voorbereidingen maken en worden ze aangemoedigd om strategisch aan het werk te gaan. Agent 47 gaat dan op een mini campagne waarin de door de speler gekozen targets uitgeschakeld moeten worden. De ontwikkelaars zeiden dat ze geïnspireerd zijn door roguelikes. Wat betekent dat geen enkele campagne hetzelfde zal zijn en dat gamers gefocused moeten blijven.

IO Interactive zei dat dit niet het enige is en dat spelers het komende jaar meer kunnen verwachten.