IO Interactive geeft meer details vrij voor Project 007

Zoals wij al weten is IO Interactive bezig met een nieuwe James Bond game: Project 007. Er is vrij beperkte informatie beschikbaar over de game, tot nu. Er is een vacature vrijgekomen die wat informatie heeft vrijgegeven over de game. Het geeft een beeld van wat wij zouden kunnen verwachten.



IO Interactive heeft ongeveer acht maanden geleden Project 007 aangekondigd. Zij hebben een teaser geplaatst op hun YouTube-kanaal en zijn over het algemeen stil geweest over het project. Tot nu. Er is een vacature vrijgekomen voor een AI programmeur bij IO Interactive. De vacature gaf wat informatie vrij die iets meer inzicht geeft over de game.

De Deense ontwikkelaar heeft een nieuwe AI framework gecreëerd voor hun toekomstige projecten. De nieuwe 007 game zal daar ook gebruik van maken. De AI zou zich bijvoorbeeld aanpassen op de acties van de speler. Denk hierbij aan hoe soldaten in Metal Gear Solid V: The Phantom Pain zich hebben aangepast op de speler. Het heeft een interessant effect op de gameplay, omdat het de speler aandringt om een andere tactiek te gebruiken.

Tijdens Project 007 volg je het begin van Bond. In deze game zal hij de rand van “00” moeten verdienen. Het is de eerste origin story voor de bekende Engelse spion. Er is verder geen informatie bekend over het verhaal. IO Interactive heeft een goede reputatie opgebouwd met het verhaal van hun Hitman games, al helemaal met de World of Assassination trilogie (lees hier Joey’s review voor Hitman 3). Gamers zijn over het algemeen blij met het feit dat IO Interactive werkt aan een Bond game. Velen zien het als een perfecte match.