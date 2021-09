Volgende maand kunnen we de nieuwe aflevering gaan spelen in The Dark Pictures Anthology genaamd House of Ashes. Uitgever Bandai Namco heeft een interview uitgegeven met Ashley Tisdale, de vrouw die de hoofdrol speelt in de game.

Tisdale vertelt hierin over haar personage, Rachel King, en hoe zij de rol benaderd heeft. Overigens is deze video slechts een eerste deel van het interview. Een tweede deel zal hoogstwaarschijnlijk ergens voor de release van House of Ashes verschijnen.