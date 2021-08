Insurgency: Sandstorm pre-order bonus en special editions onthuld

Eerder deze maand wisten we al te melden dat de console versie van Insurgency: Sandstorm volgende maand zal verschijnen. Vandaag heeft Focus Home Interactive de pre-order bonus en special editions van de game onthuld.

Focus Home Interactive en New World Interactive laten nu officieel weten dat Insurgency: Sandstorm op 29 september verschijnt voor PlayStation 4 en Xbox One, en dat de game nu beschikbaar is voor pre-orders. De prijswinnende tactische co-op-shooter staat bekend om zijn beklemmende weergave van moderne oorlogsvoering met een focus op dodelijke korte-afstandsgevechten, snelle, objective-gerichte multiplayer-actie en intense co-op-gameplay. Bekijk de Console Release Date Reveal Trailer om Insurgency: Sandstorm in actie te zien en maak je alvast klaar om op 29 september in de strijd te duiken!



Er zijn nu drie edities beschikbaar voor pre-orders

Spelers die Insurgency: Sandstorm, de Deluxe Edition of de Gold Edition pre-orderen ontvangen de Warlord Gear-set en de Peacemaker Gear-set. De Deluxe Edition omvat Insurgency: Sandstorm en de Year 1 Pass, terwijl de Gold Edition ook de Year 2 Pass omvat die in het jaar na de release verschijnt. Elke jaarpas biedt spelers 16 cosmetische sets, terwijl de Year 2 Pass goed is voor nog eens 4 instant-reward-items.

Insurgency: Sandstorm verschijnt op 29 september 2021 voor PlayStation 4 & Xbox One. De game biedt backwards compatibility voor PlayStation 5 en Xbox Series X|S op een 4K-resolutie en 60 FPS. In 2022 krijgt de game meer next-gen-verbeteringen, inclusief support voor speciale features van de PlayStation 5 en Xbox Series X|S.