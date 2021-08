Insurgency: Sandstorm komt volgende maand naar consoles

Het heeft ruim twee jaar geduurd, maar volgende maand zal de tactische shooter Insurgency: Sandstorm dan eindelijk naar de consoles komen.

De shooter kwam namelijk in 2018 al naar de pc en zou eigenlijk in 2019 naar de consoles komen, maar werd uitgesteld naar de lente van 2020, vervolgens naar september vorig jaar en heeft nu dus een ‘definitieve’ releasedatum gekregen. Insurgency: Sandstorm komt op 29 september naar de PlayStation 4 en Xbox One en zal natuurlijk ook te spelen zijn op de current-gen consoles. Ook schijnt er een upgrade door New World Interactive te worden overwogen, maar die is vooralsnog niet bevestigd.