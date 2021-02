Insurgency: Sandstorm is dit weekend gratis op Steam te spelen

Insurgency: Sandstorm is dit hele weekend gratis op Steam te proberen en als het je bevalt zelfs met een flinke korting te scoren.

De game is tot en met zondag gratis te spelen in de digitale winkel van Valve en als je geen genoeg krijgt, kun je de game met 50% korting scoren. Dat betekent dat je de game voor €14,99 kunt binnenhalen, in plaats van net geen drie tientjes.

Ook is de game voorzien van een content update, in de vorm van twee nieuwe assault rifles: de QTS-11 en QBZ-97. Deze kunnen gebruikt worden door de Rifleman, Demolitionist, Commander en Observer classes. Daarnaast zal de update allerlei bugs verhelpen en wat ‘quality of life’ verbeteringen bevatten.

In december verscheen de laatste update voor Insurgency: Sandstorm en deze bracht een nieuwe winter map, genaamd Bab. Deze vindt plaats in een besneeuwd gebergte vlakbij een oude citadel. Deze map schijnt erg interessant te zijn voor de snipers, maar bevat ook smalle gangetjes waar het gevecht uitgevochten kan worden.

Deze update bracht ook twee wapens met zich mee, namelijk de M110 SASS en de Tweede Wereldoorlog klassier de M1 Garand. Ook bracht deze diverse tweaks en toevoegingen, waaronder schakelbare optische scopes. Ook bracht het allerlei nieuwe cosmetische items met zich mee, zoals de vier Cold Blood DLC.

Insurgency: Sandstorm is op dit moment alleen verkrijgbaar voor de pc. Echter werken New World Interactive en Focus Home Interactive aan console-versies, voor zowel de last-gen als current-gen consoles.