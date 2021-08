Insomniac erg tevreden over door Sony aanbevolen SSD’s

Insomniac heeft Ratchet and Clank: Rift Apart getest op een door Sony aanbevolen extra SSD en zag nagenoeg geen verschillen.

Sony werkt nog steeds druk aan een grote update voor de PlayStation 5, waardoor gebruikers extra geheugen kunnen installeren. Deze update heeft inmiddels de beta-fase behaald en ook intern bij de studios van Sony wordt deze getest.

De SSD’s die hiervoor gebruikt worden, moeten wel aan bepaalde eisen voldoen. Zo liet Mark Cerny gisteren nog weten voor welke SSD hij is gegaan. Ook Insomniac heeft tijdens de ontwikkeling van Ratchet and Clank: Rift Apart door Sony aanbevolen Gen4 SSD’s getest. Op Twitter laat director of core technology, Mike Fitzgerald, weten dat er nagenoeg geen verschillen waren met de interne SSD.

Exciting to see PS5 beta testers getting access to the M.2 SSD feature! I'm sure the public beta will result in plenty of benchmarking across different games and drives, but I'll spoil with some of our results from early testing at Insomniac on Ratchet & Clank: it's looking good. — Mike Fitzgerald (@fitzymj) July 29, 2021

We tried some below-spec Gen4 M.2 drives as well and saw up to 15% slower loading in the most SSD-stressing areas of the game. Not too shabby, but keep a close eye on technical specs if you’re making an SSD purchase, as our game does rely on high-quality storage. — Mike Fitzgerald (@fitzymj) July 29, 2021

Fitzgerald laat weten dat de door Sony aanbevolen SSD’s wel degelijk het verschil maken. Ze hebben namelijk ook andere SSD’s getest en daarbij werd de game een stuk minder snel (tot 15 procent in stressmomenten) geladen.