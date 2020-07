Injustice 3 onthulling mogelijk nabij

Het is goed mogelijk dat de volgende Injustice binnenkort onthuld wordt, althans als we de hints goed interpreteren.

Stripboek schrijver Tom Taylor heeft op Twitter namelijk een aantal hints van een terugkeer van de Injustice series gegeven. Taylor, die voor het grootste gedeelte verantwoordelijk was voor deze serie plaatsten de letters ‘I’ en ‘N’ op Twitter. Beide letters gebruiken dezelfde font en zijn beide vergezeld met quotes uit de serie.

Fans speculeerden daardoor er meteen volop over de mogelijkheid dat er een derde reeks van de Injustice stripboeken serie zou komen. Hierdoor speculeerden andere weer dat een derde deel qua videogame ook niet lang op zich zou laten wachten. Immers fungeerden de eerste twee seizoenen ook als prequels op de gelijknamige games.

Alhoewel dit niet perse hoeft te zeggen dat er een nieuwe Injustice in de maak is, lijkt het ons wel zeer aannemelijk. NetherRealm kwam vorig jaar met Mortal Kombat 11 en als we na de recente geschiedenis van de ontwikkelaar kijken, zou er volgend jaar weer een nieuwe Injustice moeten komen.

Warner Bros gaat volgende maand in ieder geval hun nieuwe games aankondigen tijdens het DC Fandome event. Als er een Injustice in ontwikkeling is, zouden we daar in ieder geval een onthulling mogen verwachten.