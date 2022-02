Infinity Ward verantwoordelijk voor Call of Duty 2022 Warzone “ervaringen”

Infinity Ward zal niet alleen verantwoordelijk zijn voor de Call of Duty van 2022, maar ook toekomstige Warzone “ervaringen”. Het lijkt dat we hier de eerste hint hebben voor Warzone 2?!

Activision heeft tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers laten weten wat de fans van de serie de komende tijd kunnen verwachten. Ten eerste komt er dit jaar gewoon een nieuwe Call of Duty, ondanks dat sommige ontwikkelaars binnen het bedrijf liever van het jaarlijks uitbrengen van een nieuwe iteratie afstappen.

De uitgever laat weten dat Infinity Ward de ontwikkeling van Call of Duty 2022 zal regelen. Volgens geruchten krijgen we dit jaar een nieuwe Modern Warfare met daarin de oorlog tegen drugskartels. Deze studio zal daarnaast ook werken aan nieuwe Warzone content en dit zal te vergelijken zijn met de Pacific uitbreiding die eind vorig jaar werd geïntroduceerd.

Overigens heeft Activision wel laten weten dat Warzone de afgelopen tijd minder spelers heeft verwelkomd dan in eerdere periode. Dit kan te maken hebben met de nieuwe map, maar ook het feit dat er al lange tijd bugs de game teisteren, maar ook het feit dat de Ricochet niet zo goed lijkt te werken als gehoopt.

De uitgever is hoopvol als het gaat om de toekomst van de serie, want men noemt de game die voor dit jaar gepland staat zelf de “volgende generatie” van Call of Duty. We zullen later dit jaar gaan zien hoe men dit hoopt te kunnen realiseren.

Daarnaast heeft de uitgever ook nog te maken voor de zeer waarschijnlijke overname van Microsoft, die alleen nog maar goedkeuring hoeft te krijgen. De platformhouder wil Call of Duty nog in ieder geval bij de komende drie games op de console van Sony blijven uitgeven, maar wat daarna gebeurt, is nog onduidelijk.

We zullen het in ieder geval allemaal voor jullie in de gaten houden!