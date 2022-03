De Nintendo eShop heeft de smaak echt te pakken. Na het Februari-Feest is het alweer tijd voor een volgende actie; Indieparels.

Kiezen maar

Voor indiefans zijn het mooie tijden. In de Nintendo eShop regent het korting op allerlei toffe titels. Denk aan Bastion, Stitchy in Tooki Trouble, Rage 4 en ga zo maar. Als je gebruik maakt van een wensenlijstje op de Nintendo Switch, staat er vast een game tussen die in de aanbieding is.

Check hier alle afgeprijsde games. Welke ga jij scoren?