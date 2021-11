IndieNation: Tunche – handgemaakte topper

Soms brengt een indie ontwikkelaar een game bij ons onder de aandacht of vinden wij er toevallig één. Veel van deze kleine uitgevers hebben geen groot budget om aan promotie te besteden. Alles gaat op aan de ontwikkeling van hun pareltje. Daarom zetten wij af en toe zo’n game in de spotlights. In deze IndieNation is dat Tunche van ontwikkelaar LEAP Game Studios.

Tunche heeft veel liefde gehad

Deze game is een perfect voorbeeld van een ondergesneeuwde parel. De artstyle ziet er namelijk geweldig leuk uit en vooral ook erg origineel. De makers geven aan dat de levels en de personages waaruit je kunt kiezen allemaal handgetekend zijn. Naar mijn mening is dit ook zo, LEAP Game Studios heeft met Tunche echt een eigen wereld weten te maken. De muziek versterkt die sfeer alleen maar meer. De rockmuziek in combinatie met de oldschool synthesizer geluiden doen mij echt vernieuwend in de oren klinken.

Qua gameplay zien we in de trailer veel actie met een tactisch element in een soort sidescrolling jasje. Een hele mond vol, maar daar bedoel ik mee dat het qua gameplay op een soort Mario game lijkt. Alleen zijn er nu ook gevechten met monsters die je op een wat tactischere manier kan aanvliegen. Bekijk vooral de beelden en oordeel zelf.

Tunche is vanaf 2 november op alle platformen speelbaar. Op de meeste plekken nu met korting!