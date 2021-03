IndieNation: Stitchy in Tooki Trouble (Switch)

Soms brengt een indie ontwikkelaar een game bij ons onder de aandacht of vinden wij er toevallig één. Veel van deze kleine uitgevers hebben geen groot budget om aan promotie te besteden. Alles gaat op aan de ontwikkeling van hun pareltje. Daarom zetten wij af en toe zo’n game in de spotlights. Vandaag is dat Stitchy in Tooki Trouble.

Stitchy in Tooki Trouble belooft een topper te worden

Wat ziet deze game er gaaf uit zeg. Een side-scrolling platformer die mij zeker doet denken aan Rayman/Donkey Kong. De levels zien er kleurrijk uit, de muziek klinkt goed en de ontwerpen van de personages en vijanden zijn erg mooi. Het doel is om al het maïs te heroveren van de kwaadaardige Tooki. Natuurlijk is het nog even afwachten hoe de uiteindelijke versie van de game zal spelen en eruit zal zien, maar de trailer belooft al veel goeds. Ontwikkelaar Polygoat komt zelfs uit België, extra de moeite waard dus om deze game straks eens uit te proberen.

Helaas is er nog geen releasedatum bekend voor Stitchy in Tooki Trouble. Binnenkort meer!

