IndieNation: Never Alone – Arctic Collection (Switch)

Soms brengt een indie ontwikkelaar een game bij ons onder de aandacht of vinden wij er toevallig één. Veel van deze kleine uitgevers hebben geen groot budget om aan promotie te besteden. Alles gaat op aan de ontwikkeling van hun pareltje. Daarom zetten wij af en toe zo’n game in de spotlights. In deze IndieNation is dat Never Alone van ontwikkelaars Upper One Games en E-Line Media.

Eerste kennismaking op de Nintendo WiiU

Never Alone kwam oorspronkelijk uit in 2014 op de consoles van toen, waaronder dus de Nintendo WiiU. Rond die periode zag ik de game verschijnen in de Nintendo eShop en was ik eigenlijk meteen verkocht. Een tijdje geleden verscheen het bericht dat deze prachtige titel ook een versie krijgt op de Nintendo Switch. Daar ben ik heel blij mee, want Never Alone is meer dan een game alleen.

Er wordt namelijk niet alleen een verhaal verteld, maar ook een stukje culturele geschiedenis. Door middel van interviews en in-game gebeurtenissen krijg je stukje bij beetje meer inzicht in de manier van leven in Alaska. Het is een geslaagde manier om een game educatief te maken, zonder dat het echt saai wordt.

Never Alone: Arctic Collection is vanaf vandaag beschikbaar op de Nintendo Switch en al een tijdje op de vorige generatie consoles.