IndieNation: Fly TOGETHER! – Heerlijk gestoord

Soms brengt een indie ontwikkelaar een game bij ons onder de aandacht of vinden wij er toevallig één. Veel van deze kleine uitgevers hebben geen groot budget om aan promotie te besteden. Alles gaat op aan de ontwikkeling van hun pareltje. Daarom zetten wij af en toe zo’n game in de spotlights. In deze IndieNation is dat Fly TOGETHER!.

Een doldwaze vliegrit

Fly TOGETHER! is al een tijdje beschikbaar op de Nintendo Switch, maar misschien kennen jullie deze game nog niet. Het concept is eenvoudig; breng de passagiers van plek A naar plek B. Echter wordt er alles aan gedaan om dit zo moeilijk mogelijk te maken. Andere vliegtuigen die overvliegen, harde wind en ga zo maar door. Het halen van drie sterren in ieder level is soms een ware nachtmerrie. Genoeg uitdaging dus, maar het allerleukste aan deze game is de multiplayer.

De multiplayer modus is speelbaar met maximaal acht spelers. Soms een tikje onoverzichtelijk, maar Fly TOGETHER! is erg leuk en grappig om met elkaar op de bank te spelen. Het lijkt hierin een beetje op Overcooked of Worms, maar dan met vliegtuigen in combinatie met items. Ontwikkelaar Northplay heeft echt zijn best gedaan om bestaande concepten in een ‘luchtig’jasje te gieten. Naar mijn idee werkt het ook goed en ziet er grafisch prima uit. Het gebruik van de bewegingsbesturing bij Joy-Cons is wat minder, maar met een simpele druk op de calibratieknop is dat probleem vaak snel weer verholpen.

Al met al is Fly TOGETHER! van Northplay een bijzonder leuke (multiplayer)game en kost standaard 15 euro. Echter is de game vaak wel voor minder te krijgen tijdens een kortingsactie. Op moment van schrijven is de prijs bijvoorbeeld 11,24 euro. Ik kan mij voorstellen dat de prijs misschien wat veel lijkt, maar er zijn veel levels en de multiplayer is echt leuk!

Dit was de IndieNation van dit weekend. Heb jij goeie tips voor ons? Indie titels die wij echt zouden moeten spelen? Laat het ons dan weten! Oh, voordat ik het vergeet, IndieNation wisselt af met GamingNation’s Must Play. Heb je die gemist? Geen zorgen, klik hier.