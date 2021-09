IndieNation: Eastward – een waar indie pareltje!

Soms brengt een indie ontwikkelaar een game bij ons onder de aandacht of vinden wij er toevallig één. Veel van deze kleine uitgevers hebben geen groot budget om aan promotie te besteden. Alles gaat op aan de ontwikkeling van hun pareltje. Daarom zetten wij af en toe zo’n game in de spotlights. In deze IndieNation is dat Eastward van ontwikkelaar Pixpil Games.

Kruising tussen Ocotopath Traveler en Pokémom

Wat ziet Eastward er prachtig uit. De trailer zuigt ons helemaal in het verhaal, dankzij de toffe vintage-achtige soundtrack. Ontwikkelaar Pixpil Games heeft voor een gouden combinatie gekozen. De RPG elementen uit Octopath Traveler met een Pokémon-achtige ontdekkingssausje. Tenminste, daar doet de trailer mij in ieder geval aan denken.

In Eastward probeer je de wereld die in puin ligt weer wat op te knappen. Dit doe je door op plekken met anderen te praten, opdrachten te vervullen en vijanden te verslaan. Helaas moeten we nog even geduld hebben, want Eastward verschijnt op 16 september op de Nintendo Switch en Steam. Ga jij deze game halen? De game is trouwens als preorder met korting te krijgen.

Heb jij een game die perfect bij IndieNation zou passen? Laat het ons weten in de reacties.