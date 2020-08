Indie World-presentatie toont meer dan 20 indiegames

Nintendo heeft vandaag een nieuwe Indie World-presentatie gehouden en daarin meer dan 20 games getoond die in 2020 en 2021 naar de Nintendo Switch komen. Mocht je het gemist hebben, kun je deze eventueel hier terugkijken of hieronder de hoogtepunten nog eens nalezen.

In de video van vandaag kwamen onder andere de volgende titels aan bod:

• Hades van Supergiant Games: Hades is een god-like rogue-like dungeoncrawler die de beste aspecten van de veelgeprezen titels van Supergiant combineert, van de razendsnelle actie uit Bastion tot de rijke sfeer en diepgang uit Transistor. Spelers kruipen in de huid van de onsterfelijke prins van de onderwereld en moeten de krachten en mythische wapens van Olympus gebruiken om uit de ijzeren greep van de god van de doden te ontsnappen, terwijl ze gaandeweg steeds sterker worden en meer van het verhaal ontdekken. Dankzij de duizenden mogelijkheden om het personage aan te passen en volledig ingesproken cast van bijzondere personages is elke poging om uit de steeds veranderende onderwereld te ontsnappen een unieke ervaring. Hades beschikt over cross-saves met de pc-versie wanneer de game dit najaar naar de Nintendo Switch komt.

• Hypnospace Outlaw van Tendershoot, Mike Lasch, ThatWhichIs Media, en Xalavier Nelson Jr. en No More Robots: In deze internetsimulator die zich afspeelt in de jaren 90 verkennen spelers de verste uithoeken van het web, voegen ze nuttige downloads toe aan hun desktop, ontwijken ze computervirussen en jagen ze op virtuele slechteriken als een Enforcer in het Hypnospace Patrol Department. Hypnospace Outlaw wordt op 27 augustus uitgebracht op de Nintendo Switch. De game zal later vandaag beschikbaar komen als pre-order in de Nintendo eShop, waar bovendien een gratis demoversie te downloaden is.

• Spiritfarer van Thunder Lotus: Als de Spiritfarer Stella moet jij de geesten van de overledenen helpen om hun weg naar het hiernamaals te vinden door ze over de zeeën te vervoeren op je handgemaakte veerboot. In deze sfeervolle managementgame met handgetekende art en animaties kun je vriendschap sluiten met passagiers, je veerboot aanpassen en verbeteren en een fantasierijke wereld verkennen – of je mee laten voeren door de wind. Spiritfarer maakt later vandaag zijn eerste reis op Nintendo Switch.

• Garden Story van Picogram en Rose City Games: Garden Story nodigt spelers uit in een organische en vrolijke wereld om de gemeenschap opnieuw op te bouwen als Concord, de nieuwbakken Guardian of the Grove. Je reis voert je over een levendig eiland en je moet de oprukkende Rot bestrijden, fruitige vriendschappen onderhouden, waardevolle grondstoffen verzamelen, gebouwen herstellen en de huizen van de lokale bewoners opnieuw opbouwen. Garden Story bloeit in 2021 op de Nintendo Switch.

• Subnautica en Subnautica: Below Zero van Unknown Worlds Entertainment: In Subnautica ontdekken spelers de diepten van een uitgestrekte buitenaardse onderwaterwereld. Onderweg verzamel je grondstoffen, bouw je onderwaterconstructies en moet je oppassen voor de beesten die er rondzwemmen om het mysterie te ontdekken van de planeet waarop je bent beland. Ontdekkingsreizigers die op zoek zijn naar een ijskoud avontuur, kunnen zich wagen aan het vervolg Subnautica: Below Zero. Hier moet je proberen te overleven onder de ijskoude omstandigheden op planeet 4546B. Subnautica en Subnautica: Below Zero worden beide in 2021 uitgebracht voor de Nintendo Switch.

• Takeshi en Hiroshi van Oink Games Inc.: De werelden van stop-motion-animatie en RPG’s komen samen in Takeshi en Hiroshi. Als de 14-jarige, ambitieuze gamedesigner Takeshi moet je je kleine broertje Hiroshi vermaken met het nieuwste hoofdstuk van hun game. Takeshi moet improviseren: naast dat het zijn doel is om ervoor te zorgen dat Hiroshi zware uitdagingen overwint, moet hij ook voorkomen dat zijn kleine broertje verliest. Takeshi en Hiroshi wordt later vandaag uitgebracht op de Nintendo Switch.

• Raji: An Ancient Epic van Nodding Heads Games en Super.com: Dit intense actie-avontuur van het in Pune (India) gevestigde Nodding Heads Games speelt zich af in het oude India en is geïnspireerd door Hindoeïstische en Balinese mythologie. Een door de goden uitverkoren meid staat tegenover een demonische invasie van de menselijke wereld. Het is aan haar om haar jongere broer te redden en het op te nemen tegen de machtige demonenvorst. Spelers ervaren soepele gevechten terwijl ze goddelijke wapens moeten leren hanteren. Raji: An Ancient Epic wordt later vandaag als tijdelijke console-exclusive uitgebracht op de Nintendo Switch.

• Bear and Breakfast van Gummy Cat Studio en Armor Games Studios: Bear and Breakfast is een relaxte management-avonturengame waarin je speelt als Hank, een aardige beer die een vervallen hut in een succesvolle B&B probeert te veranderen. Naarmate de business groeit, nemen ook de mysteries in het bos toe, en al snel ontdekt Hank een plot dat dieper is dan de wildernis zelf. Bear and Breakfast combineert bouw-, management- en exploratie-elementen met aanpassingsmogelijkheden en zijmissies in overvloed. De game wordt in 2021 als tijdelijke console-exclusive uitgebracht op de Nintendo Switch.

• A Short Hike van Adam Robinson-Yu en Whippoorwill: Wandel, klim en navigeer door het vredige berglandschap van Hawk Peak Provincial Park. A Short Hike is een game die je helemaal op je eigen tempo kunt spelen. Kies je eigen pad en ontdek waar het je naartoe leidt. Ontmoet andere wandelaars, ontdek verborgen schatten en geniet van de wereld om je heen. A Short Hike wordt later vandaag als tijdelijke console-exclusive uitgebracht op de Nintendo Switch.

• Card Shark van Nerial en Devolver Digital: Bereik een elitestatus in de Franse maatschappij van de 18e eeuw door de boel te bedriegen in Card Shark, een stijlvol geïllustreerde avonturengame waarin je maar beter geen open kaart kunt spelen. Op je reis van tafel naar tafel moet je werken aan je repertoire aan kaartentrucs en je onrechtmatig verkregen winsten zorgvuldig beheren naarmate er steeds meer op het spel staat. Zorg dat de anderen je niet in de smiezen krijgen, want als dat gebeurt, speel je met je leven. Card Shark arriveert in 2021 op de Nintendo Switch.

• Torchlight III van Echtra Games, Inc. en Perfect World Entertainment: Torchlight III is het vervolg op de geprezen actie-RPG Torchlight II en brengt spelers naar de Frontier op een zoektocht naar nog meer faam, glorie en rijkdom. De game speelt zich een eeuw na de gebeurtenissen in de vorige game af en het Ember Empire is in verval geraakt. Novastraia wordt opnieuw door een invasie geteisterd en spelers moeten het land beschermen tegen de kwaadaardige Netherim en consorten. De geliefde huisdieren zijn terug met nieuwe vaardigheden en spelers kunnen nu ook hun eigen fort bouwen. Torchlight III wordt in het najaar van 2020 uitgebracht voor de Nintendo Switch, waarbij ook een exclusieve Red Fairy als huisdier is inbegrepen.

• Manifold Garden van William Chyr Studio LLC: Betreed een adembenemende wereld vol breinbrekende puzzels in Manifold Garden, een game die de natuurwetten een nieuwe betekenis geeft. Geometrische patronen herhalen zich eindeloos in elke richting en een val brengt je weer terug naar het beginpunt. Om verder te komen moet je de zwaartekracht manipuleren om je perspectief te veranderen en de wereld op een andere manier te bekijken. Manifold Garden wordt later vandaag uitgebracht op de Nintendo Switch.

• Evergate van Stone Lantern Games en PQube Limited: Evergate is een droomachtige 2D-puzzelplatformer die zich afspeelt in het hiernamaals. Hier kruipt de speler in de rol van Ki, een jonge geest op een reis door het leven, de dood, de ruimte en de tijd. De innovatieve Soulflame-mechaniek verleent de speler de kracht om de tijd te vertragen, waardoor men een enorme mate van flexibiliteit tot zijn beschikking krijgt in de manier waarop door de prachtige en spookachtige wereld gereisd kan worden. Evergate wordt later vandaag uitgebracht op de Nintendo Switch.

• Untitled Goose Game van House House en Panic: Wat kan voor nog meer overlast zorgen dan een irritante gans? Twee irritante ganzen! Op 23 september komt er een gratis twee-speler-update beschikbaar voor de populaire slapstick-stealth-sandboxgame. Ook wordt er een gamecardversie van Untitled Goose Game uitgebracht voor de Nintendo Switch. In de toekomst wordt hierover meer informatie gegeven.