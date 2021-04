Indie World-presentatie toont 21 nieuwe Indie games voor de Nintendo Switch

De lente hangt in de lucht, en de nieuwste indie-avonturen voor de Nintendo Switch staan vol in bloei. In de nieuwste Indie World-presentatie heeft Nintendo 21 games van onafhankelijke ontwikkelaars uit de doeken gedaan die naar de Nintendo Switch komen – en drie ervan worden later vandaag al uitgebracht.

Indiegames uit de presentatie waren onder andere Road 96, een procedurele, verhalende game van DigixArt die verandert op basis van jouw keuzes; OXENFREE II: Lost Signals, een direct vervolg op de geprezen bovennatuurlijke game van Night School Studio; OlliOlli World, De nieuwe skateboard-actiegame in de OlliOlli-franchise van Roll7; Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, een zijwaartsscrollende beat ’em up in de legendarische Turtles-stijl uit 1987; en The Longing, een experimentele real-time avonturengame van Studio Seufz die vandaag wordt uitgebracht voor de Nintendo Switch.

Daarnaast is er vandaag een Indie World-sale begonnen in de Nintendo eShop, waarbij je tot 25 april korting kunt krijgen op geselecteerde Indie games voor de Nintendo Switch. Een volledige lijst met Indiegames uit de actie is te vinden op de sale-hub.

De hoogtepunten van de Nintendo Indie World presentatie waren:

Road 96 van DigixArt : Road 96 is een verhalende game met een mix van avontuur, verkenning en puzzels. In het procedurele verhaal kun je duizenden verschillende wegen inslaan. Ontmoet de meest uiteenlopende personages en kom gaandeweg steeds meer te weten over hun verhalen. Jouw beslissingen kunnen de ervaring drastisch veranderen. Er zijn vele wegen om in te slaan. Welke kies jij? Road 96 rijdt later dit jaar naar de Nintendo Switch.

OXENFREE II: Lost Signals van Night School Studio : Het door MWM Interactive uitgegeven OXENFREE II: Lost Signals is een bovennatuurlijke en verhalende avonturengame over een onderzoeker die op eigenaardigheden stuit. Vijf jaar na de gebeurtenissen in OXENFREE keert Riley terug naar haar geboortedorp Camena om onderzoek te doen naar de mysterieuze radiosignalen die voor vreemde storingen zorgen. OXENFREE II: Lost Signals komt in 2021 naar de Nintendo Switch.

OlliOlli World van Roll7 : De gloednieuwe game in de OlliOlli-serie is in aantocht! In OlliOlli World, een stijlvolle actieplatformgame, raas je door de straten van Radland en ga je op zoek naar de mystieke skategoden. Dankzij superstrakke besturing en een leveldesign dat perfect past bij de spectaculaire combo's die je uitvoert, is het waanzinnig gaaf om tricks uit te voeren, kleurrijke personages te ontmoeten en de geheimen van deze levendige wereld te ontdekken. OlliOlli World wordt deze winter uitgebracht voor de Nintendo Switch.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge van Tribute Games : In Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, bestaande uit een mix van retro- en moderne visuals, komen de vier favoriete turtles samen voor een stevige portie klassieke beat-'em-up arcade-actie. Tot wel vier spelers kunnen lokaal* of online met elkaar spelen in deze game die is ontwikkeld door Tribute Games en wordt uitgegeven door Dotemu, het bedrijf dat ook Streets of Rage 4 en Wonder Boy: The Dragon's Trap heeft uitgegeven. Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge wordt later dit jaar uitgebracht voor de Nintendo Switch

The Longing van Studio Seufz: Met een prachtige, handgetekende artstijl en een meeslepend verhaal is The Longing een game als geen ander. De grote twist is dat je niet hoeft te spelen om het einde te zien. Dat betekent echter niet dat er niets te doen is. Als het hoofdpersonage Shade moet je 400 dagen wachten tot je koning ontwaakt. Tijdens het wachten kun je donkere grotten verkennen, puzzels oplossen en voorwerpen verzamelen. The Longing wordt later vandaag uitgebracht voor de Nintendo Switch.

Annapurna Interactive: Twee nieuwe games van Annapurna Interactive, de geprezen uitgever van Florence en What Remains of Edith Finch, komen naar de Nintendo Switch. Dit zijn de twee nieuwste artistieke pareltjes in de reeds indrukwekkende collectie van de uitgever:

Hindsight van Annapurna Interactive: Hindsight, van ontwikkelaar Joel McDonald, is een aangrijpende game over een oudere vrouw die terugdenkt aan haar familie. De objecten uit haar verleden dienen als portalen naar lang vergeten herinneringen, die een gebeurtenis aan het licht brengen die haar leven voorgoed heeft veranderd. Ervaar meer over het verhaal wanneer Hindsight dit jaar wordt uitgebracht voor de Nintendo Switch.

Last Stop van Annapurna Interactive: Last Stop, van ontwikkelaar Variable State, is een third-person avontuur voor één speler dat zich afspeelt in het hedendaagse Londen. Daar speel je als drie verschillende personages wiens verhalen te midden van een bovennatuurlijke crisis samenkomen. Wat verbindt deze drie vreemdelingen met elkaar? Waar zal het lot hen naartoe leiden? Ontdek het wanneer Last Stop in juli wordt uitgebracht voor de Nintendo Switch.