Microsoft heeft laten weten dat de Indies van Humble games vanaf dag één naar Xbox Game Pass zullen komen.

In een trailer werd games als Archvalle, Bushiden, Dodgeball Academia, Signalis en vele andere getoond. Kortom er komen nog meer games naar Xbox Game Pass.

Ook werd tijdens de show Into the Pit aangekondigd dat op 19 oktober naar de Xbox One en pc zal komen. Uiteraard is ook deze retro shooter van 19 oktober verkrijgbaar via Xbox Game Pass