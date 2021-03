Uitgever Sometimes You Com en 7th Sector ontwikkelaar Sergey Noskov hebben laten weten dat In Rays of Light op 17 maart zal verschijnen.

In Rays of the Light is een remake van het uit 2012 stammende The Light en is de gelijkenis van een atmosferische auteur over onze plek op aarde, leven en dood. In de game gaan spelers een mysterieus gebied verkennen, puzzels oplossen en op basis daarvan zal het verhaal worden voorgeschoteld.