In oktober opnieuw Steam Game Festival

Twee maanden geleden was de zomerse editie van de Steam Game Festival, waarbij we zo’n 900 games mochten uitproberen. De volgende editie zal in oktober.

Geoff Keighley, producer van de Game Awards deelt mede via Twitter dat we een weeklang evenement in oktober krijgen. Van 7 tot en met 13 oktober is het een groot (game)feest. Of het weer zo’n overweldigende hoeveelheid content is, is nog niet duidelijk. 900 demo’s is eigenlijk iets te veel van het goeie, dus we hopen op een iets andere aanpak. Vooralsnog is de datum het enige wat bekend gemaakt is.