Imola keert terug in nieuwste game-update F1 2021

Codemasters en EA hebben vandaag de tweede update in een reeks van drie gratis F1 2021 circuit-updates uitgebracht. Deze bevat Autodromo Enzo e Dino Ferrari, beter bekend als Imola.

Max Verstappen van Red Bull won hier de FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO DEL MADE IN ITALY E DELL ‘EMILIA ROMAGNA 2021, waarbij hij zijn directe rivaal Lewis Hamilton versloeg en Lando Norris werd die race knap derde. Imola volgt Portimao op, dat vorige maand al was toegevoegd aan de game. Vlak voor de Formula 1 Saudi Arabian Grand Prix 2021 wordt het Jeddah Street Circuit in november ook toegevoegd.



Deze update bevat (voor een gelimiteerde tijd) een speciale Red Bull-livery, die afgelopen weekend al te zien was tijdens de Formula 1 Rolex Grand Prix 2021 in Turkije, en zit tot 15 november in de game. Deze witte livery is oorspronkelijk ontworpen voor de Japanse Grand Prix en haalt zijn inspiratie uit de legendarische Honda RA 272, de auto waarin de coureur Richie Ginther de allereerste overwinning behaalde voor het bedrijf tijdens de Mexicaanse Grand Prix in 1965.

De patch bevat ook nieuwe updates voor bestaande auto-liveries, sponsoren en in-game verbeteringen. Xbox en PlayStation-spelers kunnen F1 2021 bovendien gratis proberen door middel van de proefversie die nu beschikbaar is in de digitale stores van deze platformen. De proefversie geeft spelers de mogelijkheid om de opening van Braking Point te beleven, evenals de Grand Prix van Monza en het openingsweekend in Mijn Team.

“De reactie van vorige maand op het uitbrengen van Portimao was overweldigend positief en wij weten dat onze spelers het geweldig gaan vinden om te racen op Imola,” zei Paul Jeal, F1® Senior Franchise Director bij Codemasters. “Wij zijn ook ontzettend blij dat Red Bull de game F1® 2021 gekozen heeft om hun op maat gemaakte Turkse Grand Prix-livery te onthullen. Onze studio probeert altijd de meest unieke ervaringen mogelijk te maken en deze speciale toevoegingen bevestigen hoe authentiek de game is.”

F1 2021 bevat verschillende nieuwe features, waaronder een spannende nieuwe verhaalmodus genaamd Braking Point, een uitgebreide carrière modus die met twee spelers kan worden gespeeld en Real-Season start. Dankzij deze functie kunnen spelers op elk moment een seizoen starten op basis van de huidige stand in het coureurs- en constructeurskampioenschap.