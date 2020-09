Immortals: Fenyx Rising releasedatum en details gelekt

Nog voordat Ubisoft de game tijdens de Forward opnieuw wilde onthullen, is er al een hoop informatie over Immortals: Fenyx Rising gelekt.

Het lijkt tegenwoordig wel iets nieuws dat games niet meer via de uitgever worden onthuld, maar via een digitale winkel. In dit geval werd Immortals: Fenyx Rising, voorheen bekend als Gods and Monsters, gelekt via de Microsoft Store.

Op de website, waarvan de pagina inmiddels wel weer verwijderd is, stond vermeld dat Immortals: Fenyx Rising op 3 december zou moeten verschijnen. De game maakt gebruik van de Smart Delivery feature, wat betekent dat als je de game voor de Xbox One koopt je hem gratis kunt upgraden naar de Xbox Series X.

Net als bij alle andere soortgelijke leaks is er ook een volledige omschrijving van de game gelekt, net als wat screenshots. Het is overigens wel het meeste informatie ooit dat we van deze game hebben gekregen sinds de aankondiging ervan vorig jaar tijdens de E3.

Volgens de omschrijving is Immortals: Fenyx Rising een open wereld actie-game met zeven ‘unieke’ regio’s. Jij gaat aan de slag als Fenyx, die de Griekse goden moet redden van een vloek. Gedurende de game krijgt het hoofdpersonage diverse goddelijke krachten en de combat zal zowel op het land als in de lucht plaatsvinden. Dit kun je ook zien in de screenshots via de link hierboven.

In de game zul je ook allerlei mythologische vijanden moeten verslaan, waaronder Medusa en Cyclops. Ook zijn er puzzelelementen, maar die worden niet in de omschrijving verder onthuld.

Aankomende donderdag houdt Ubisoft een Forward event waar meer informatie over de game wordt verwacht. Uiteraard zorgen we tegen die tijd dat je dat hier live kunt volgen!