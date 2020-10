Immortals: Fenyx Rising bevat in-game inkopen

Enigszins dubieus nieuws omtrent Immortals: Fenyx Rising. Zo lijkt het er sterk op dat de aankomende titel van Ubisoft in-game inkopen zal bevatten.

Het nieuwtje is aan het licht gekomen na een classificatie verricht door het Australian Classification Board. Het avonturenspel in een Grieks mythologisch jasje is verder beoordeeld als een titel voor volwassenen.

Of het nieuwtje echt als een verassing komt is nog maar de vraag. Zo bevatten de meest recente titels van Ubisoft ook in-game inkopen voor additionele kleding, wapens en andere voorwerpen. Gelukkig zijn deze microtransacties vaak optioneel van aard. We hoeven waarschijnlijk dus geen verplichte aankopen te verwachten in Immortals: Fenyx Rising

De game zal vanaf 3 december in de (digitale) schappen liggen. Twijfel je nog? Via deze link is ruim een uur aan gameplay te zien!