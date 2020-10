Immortals Fenyx Rising bevat crossplay- en progressie op Switch

Ubisoft heeft vandaag bekend gemaakt dat Immortals Fenyx Rising zowel crossplay als cross-progressie zal bevatten op Nintendo Switch. Dat geldt eveneens voor toekomstige games die op dit platform uit zullen komen.

Door de toevoeging van beide functionaliteiten is het nu mogelijk om als speler je savegames mee te nemen van het ene platform naar het andere (cross-progressie). Tegelijkertijd is het nu ook mogelijk om met je vrienden of onbekenden te spelen, ongeacht welk platform diegene bezitten (crossplay).

Overigens zal een Ubisoft-account wel een vereiste zijn. Met dat account kan namelijk connectie worden gemaakt met Ubisoft Connect. Een kleine moeite voor groots plezier, lijkt ons echter. En in ieder geval leuker nieuws dan mogelijke in-game aankopen.

Immortals Fenyx Rising zal op 3 december in de (digitale schappen) liggen.