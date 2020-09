Illustraties tonen hoe groot de Playstation 5 is

We weten al dat het één van de grootste consoles is aller tijden, maar hoe groot de PlayStation 5 is kan je nu zien dankzij nieuwe illustraties.

Op Twitter heeft illustrator en 3D-ontwerper @keisawada een reeks illustraties gedeeld die laten zien hoe groot de next-gen consoles zijn in verhouding tot elkaar. Zo staat de Playstation 5 naast een Nintendo Switch, een Xbox Series X en S, een 30″ televisie en een standaard PlayStation 4. Het verschil in grootte is duidelijk te zien.

Sony’s next-gen PlayStation torent hoog boven de andere consoles uit en is bijna net zo hoog als de televisie. Het is duidelijk een reus van een machine. Het geeft wat dat betreft een redelijk goed beeld wat gamers kunnen verwachten wanneer de console later bij hen thuis staat.

Het is overigens bekend waarom de PlayStation 5 zo groot is, want dat is namelijk grotendeels voor de koeling. Eerder heeft Matt MacLaurin (de vice president van UX Design bij PlayStation) uitgelegd dat de PlayStation 5 erg heet wordt. Vandaar dat de console meer ruimte nodig heeft om de hitte goed af te kunnen voeren.

De console is nog niet eens uit en zorgt nu al voor verdeeldheid op het internet. Sommige gamers vinden de console mooi en futuristisch, terwijl andere hem gedateerd en opdringerig vinden. Wat je er ook van vindt, je kan niet om zijn formaat heen. De PlayStation 5 is ongeveer 39 cm hoog, 26 cm diep en 10,4 cm breed en de digitale versie is slechts 12 mm dunner.

Sony brengt op 19 november twee consoles uit. De standaard versie met discdrive voor 499,- euro en de discdrive-loze digitale versie voor 399,- euro.

Wat vinden jullie van het formaat van de PlayStation 5? Laat hieronder een reactie achter!