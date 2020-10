Nintendo heeft een nieuwe trailer van Hyrule Warriors: Age of Calamity vrijgegeven. Daarin zien we verschillende vijanden uit de game.

In de trailer zien we onder andere Master Kohga, de leider van de Yiga Clan. De trailer maakt deel uit van de Untold Chronicles From 100 Years Past. In een eerdere trailer werden al de helden uit de game getoond.

Hyrule Warriors: Age of Calamity verschijnt op 20 november, exclusief voor de Nintendo Switch.