Hyrule Warriors: Age of Calamity nu verkrijgbaar

Tussen al het Xbox en PlayStation geweld, lanceert Nintendo samen met Koei Tecmo een nieuwe Hyrule Warriors game.

Link met Breath of the Wild

Bij de eerste Hyrule Warriors stond de game los van de reguliere Zelda games. Dat is deze keer wel anders. Hyrule Warriors: Age of Calamity gaat namelijk in op de gebeurtenissen die 100 jaar geleden hebben plaatsgevonden in The Legend of Zelda: Breath of the Wild. In laatstgenoemde game zagen we namelijk soms alleen maar korte flashbacks naar die tijd. Er werd in Breath of the Wild niet heel veel aandacht aan besteed. Gelukkig biedt Age of Calamity hierin uitkomst. We zijn erg benieuwd naar de balans tussen de ‘Warriors gedeelten’ en de verhaallijn.

Hebben jullie Hyrule Warriors: Age of Calamity al in huis?