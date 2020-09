Hyrule Warriors: Age of Calamity nieuwe teaser

In aanloop naar de release van Hyrule Warriors: Age of Calamity heeft Nintendo weer wat nieuwe beelden laten zien.

Helden, verenig je

We kennen de Hyrule Warriors serie vooral als hack ‘n slash game. Toch zien we in Age of Calamity ook veel verhalende elementen terug. Vooral omdat het Zelda team voortdurend deel heeft uitgemaakt van het ontwikkelproces. De nieuwe trailer bevestigt dit. Echter zagen we tijdens de gameplay demo wel weer grote gebieden waar het om vechten draaide. We zullen dus moeten afwachten in hoeverre het verhaal de overhand heeft. Laten we hopen op een mooie balans.

Heb jij zin in de nieuwe Hyrule Warriors? De game verschijnt op 20 november.