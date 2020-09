Hyrule Warriors: Age of Calamity nieuwe gameplay onthuld

Koei Tecmo heeft kakelverse gameplay vertoond van Hyrule Warriors: Age of Calamity. Hierin is meer dan tien minuten aan in-game actie te checken.

Koei Tecmo hield tijdens de Tokio Game Show een presentatie van hun nieuwe game Hyrule Warriors: Age of Calamity. Zo lieten ze meer dan tien minuten aan nieuwe gameplay zien. Hieronder kan je de ingekorte versie van de presentatie zien met alleen de gameplay (met dank aan GamersPrey).

Verder maakte Nintendo bekend dat wanneer je een save bestand van Breath of the Wild op je Nintendo Switch hebt je een gratis training zwaard krijgt. Check hieronder de Tweet:

If you have save data for The Legend of #Zelda: #BreathoftheWild on your #NintendoSwitch, you’ll receive the bonus Training Sword weapon for Link in #HyruleWarriors: Age of Calamity! pic.twitter.com/SxIfSky0YP

— Nintendo of Canada (@NintendoCanada) September 26, 2020