Hyrule Warriors: Age of Calamity is best verkochte Musuo game ooit

Koei Tecmo heeft wat verkoopaantallen onthuld van hun meest recente games en daaruit blijkt dat Breath of the Wild prequel Age of Calamity de best verkochte Musuo game ooit is.

Dit deed men in de winstrapport van de derde kwartaal van fiscaal jaar 2021 (van 1 oktober tot en met 31 december). Dat kwartaal is behoorlijk succesvol geweest voor Koei Tecmo, mede dankzij de divisie mobiele games. Deze recordgroei kwam neer op een winststijging van 64,7% op jaarbasis.

Voor de console- en pc game-business onthulde de uitgever dat Hyrule Warriors: Age of Calamity een grote hit is geweest, met het verschepen van van meer dan 3,5 miljoen exemplaren wereldwijd sinds de release, waardoor het de bestverkochte Musou (Warriors)-game ooit is.

De Japans / Aziatische releases van Romance of the Three Kingdoms 14 en Atelier Ryza 2 waren beide solide, met een verkoop van respectievelijk 100.000 en 220.000 exemplaren. Nioh 2, aan de andere kant, heeft sinds de release meer dan 1,4 miljoen op PS4 verzonden en komt begin volgende maand ook naar de pc en PS5-rerelease waardoor dit getal nog omhoog zal gaan.

Ter vergelijking: van het eerste deel werd ruim 2,5 miljoen exemplaren verkocht twee jaar naar release. Deze game verscheen destijds voor de pc en PlayStation 4.