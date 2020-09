Hyrule Warriors: Age of Calamity aangekondigd

Er komt een nieuwe deel uit de Hyrule Warriors serie naar de Nintendo Switch. Hyrule Warriors: Age of Calamity is extra bijzonder.

Sluit aan op Breath of the Wild

De korte video begint met het nieuws dat de ontwikkeling van de sequel op The Legend of Zelda: Breath of the Wild voorspoedig verloopt. Helaas werd hier verder niet op ingegaan. Echter kwam Nintendo wel met Hyrule Warriors: Age of Calamity. Een game die zich 100 jaar voor Breath of the Wild afspeelt. De game zal een prequel zijn en het verhaal vertellen hoe Calamity Ganon de wereld in zijn greep nam. De Warriors serie staat vooral bekend om zijn hack ‘n slash games, maar deze nieuwe game lijkt toch een uitzondering te gaan worden.

Het producer van Koei Tecmo Games vertelt namelijk dat ze nauw hebben samengewerkt met het Nintendo team. Er zullen daarom wellicht wat meer verhalende elementen te vinden zijn. Toch belooft Hyrule Warriors: Age of Calamity een game vol actie en gevechten te worden. De game wordt 20 november uitgebracht op de Nintendo Switch.