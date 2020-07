Hyper Scape vanaf 11 augustus verkrijgbaar op pc, PS4 en Xbox One

Ubisoft heeft laten weten dat hun free-to-play battle royale game Hyperscape vanaf 11 augustus op de pc, PlayStation 4 en Xbox One te spelen is.

De game was onlangs te spelen als gesloten en open beta voor de pc en zal dus over 12 dagen voor iedereen toegankelijk worden. Hyper Scape is een futuristische battle royale, waarin 100 spelers het tegen elkaar opnemen in een gigantische stad.

Het verschilt misschien niet heel veel met de alreeds bekende games uit dit genre, maar de game kent wel een aantal eigen features, zoals het feit dat je de game ook kunt winnen zonder de laatste in de map te hoeven zijn. Onze Rogier mocht er eerder al mee aan de slag gaan en was wel aardig te spreken over de game.