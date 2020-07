Hyper Scape nu in open beta op pc

Hyper Scape is een nieuwe Battle Royale game van Ubisoft, die onlangs al in gesloten bèta ging. Echter maakte de uitgever tijdens het Forward event bekend dat de game nu in open bèta is.

De open bèta van Hyper Scape, de nieuwe free-to-play urban battle royale first-person shooter, is vanaf nu gratis te spelen op Windows PC. Hyper Scape, ontwikkeld door Ubisoft Montreal, speelt zich af in de verre toekomst van 2054, waar tot 100 spelers afdalen naar de virtuele stad Neo Arcadia om deel te nemen aan actievolle en snelle matches om uiteindelijk de overwinning te claimen.

Hyper Scape introduceert tijdens de Open Bèta de modus Crown Rush Solo, een free-for-all versie voor 100 spelers van Crown Rush Squad, de modus voor teams van drie spelers die uiteraard ook beschikbaar is. Daarnaast maken twee tijdelijke modi, Hack Runner Squad en Turbo Mode Squad, hun intrede en gaan spelers aan de slag met een nieuw wapen en een nieuwe hack, respectievelijk Shockwave en Harpy. Als onderdeel van de Crowncast Twitch-extensie, boeken spelers vanaf nu voortgang in hun Battle Pass door naar streams van Hyper Scape op Twitch te kijken. Streamers nodigen op hun beurt vanaf nu rechtstreeks kijkers uit om deel te nemen aan hun team. De Open Bèta introduceert een gratis Battle Pass met 30 tiers en een in-game winkel met extra aanpassingsmogelijkheden. Hyper Scape lanceert later deze zomer Season One voor PC, PlayStation 4 en Xbox One.